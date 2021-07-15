Новый Nissan GT-R не пойдет на поводу у электрификации

Появились новости из Японии - колыбели легендарного Nissan GT-R. Предполагалось, что новая генерация будет гибридной, но оказалось, что "Годзилла" останется верен ДВС.

Над новым GR-R с индексом R36 работал Кадзутоши Мизуно, главный инженер проекта, который разрабатывал для спорткупе вариант с мягким гибридом. Однако Мизуно ушёл из компании, и дело встало. И это при условии руководства, что нынешний GT-R должен уйти с конвейера в 2022 году! Автомобиль рисковал пропустить модельный год, но этого не случится.

Журнал Best Car Web сообщает, что новый GT-R будет не all-new, а глубоко модернизированной версией нынешнего R35. При этом индекс всё равно изменят на R36.

Отличать будущую модель от актуальной генерации будут кузов, современный салон и модернизированный силовой агрегат. Мощность битурбированного мотора V6 3,8 литра, вероятно, будет доведена в штатной комплектации до показателей нынешнего GT-R в экстрим-версии Nismo - 600 л.с. Роботизированная 6-ступенчатая коробка о шести ступенях может быть заменена на 7-скоростную DCT. В связи со всеми этими пунктами купе должно пройти через калибровку шасси, которое вряд ли претерпит глобальные конструктивные изменения.

Оставить Nissan GT-R чисто бензиновой компании позволяет широкий ряд гибридов и развивающаяся линейка электрических моделей - кредитов на покрытие выбросов от спорткупе хватит с лихвой.

По предварительной информации, новый Nissan GT-R выйдет в 2023 году.

В России Nissan GT-R не продаётся с лета 2021 года.