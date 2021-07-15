"Пыльный дьявол": синоптик объяснил появление "торнадо" в Мытищах

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прокомментировал видеозаписи, на которых жители подмосковных Мытищ зафиксировали погодное явление, похожее на торнадо. По словам синоптика, речь идет о "пыльном дьяволе".

"Это такой сильный, хорошо сформированный, но недолговечный вихрь, который варьируется от полметра в ширину и несколько метров в высоту, иногда больше десяти метров", - пояснил Тишковец РИА Новости.

По его словам, это явление можно сравнить с торнадо - в обоих случаях формируется вращающийся столб ветра.

Он добавил, что для появления "пыльного дьявола" необходима ровная поверхность (например, дорога), а также ясное небо или легкая облачность. Третье обязательное условие - слабый ветер.

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в четверг. По данным ведомства, до конца дня прогнозируются гроза и кратковременный дождь, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.