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15.07.2021 11:12
Рубрика: Общество

Юрист рассказал о последствиях псевдовакцинации

Текст: Антон Валагин (Брянск)
Хитрецов, купивших сертификат или QR-код о вакцинации, ждут различные проблемы: от потери денег благодаря мошенникам до уголовной ответственности за подделку документов.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В Брянске набирает обороты уголовное дело о торговле COVID-сертификатами. Напомним, трое сотрудников городской больницы и житель Брянска организовали схемы выдачи за деньги документов о прививке без введения вакцины. По данным KP.Ru, таким образом "вакцинировались" более сотни человек - в основном работники одного из городских предприятий. Уголовная ответственность по статье УК о подделке документов грозит не только торговцам липовыми справками, но и их покупателям - в случае, если те воспользовались сертификатами.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Судимость по этой статье - вещь очень неприятная. Вас будут автоматически воспринимать как жулика госорганы, банки, визовые центры - все организации, собирающие информацию о заявителе. Так что и ипотеку могут не одобрить, и визу не продлить, - рассказал юрист Вадим Багатурия.

Но и без виз попытки раздобыть сертификат, не пройдя вакцинацию, могут принести немало бед. Как всегда в случае ажиотажа активизировались мошенники - они предлагают COVID-сертификаты во всех видах: от бумажного документа до QR-кода. Схема одна: желающему предлагают прислать свои паспортные данные и деньги на указанный адрес, после чего "вакцинаторы" перестают выходить на связь, а полученные таким образом персональные данные впоследствии могут быть использованы - для оформления кредита, к примеру.

- В моей практике был случай, когда ни в чем не повинный человек получил судимость, условный срок только потому, что преступник представился его именем, - предупредил Багатурия. - На то, чтобы доказать непричастность молодого человека к преступлению, ушел целый год.

Другой вариант: в обмен на деньги и данные привозят некую бумажку. Но обман выявляется при первой же проверке - "сертификат" не внесен в базы данных, а порой и оформлен неправильно. И тут его обладателю грозит уже упомянутая ответственность за подделку документов.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Вакцинация от коронавируса

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