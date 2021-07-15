Московские рестораторы, не успевшие привить 60% сотрудников к 15 июля, просят продлить срок вакцинации

Как "РГ" уже сообщала, пример ответственного отношения к вакцинации показали госслужащие: в Москве их привито уже 71 процент, а в Подмосковье - почти 80. Во всем регионе как минимум первую прививку получили более 60 процентов учителей, врачей, соцработников, работников сферы общественного транспорта. Как заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, выполнено постановление главных санитарных врачей в большинстве торговых центров, где под одной крышей часто работают представители разных отраслей сферы услуг.

В общепите ситуация похуже. "У нас тоже вакцинация проведена под 60 процентов, - рассказал "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров. - Мы сами заинтересованы в ней. Но проблемы есть. Есть антипрививочники, есть и просто сбои в информационной системе. Я сам, например, привился вторым компонентом еще 6 июля, а QR-код до сих пор получить не могу, хотя обращался и в службу техподдержки. И я в этом не одинок. Поэтому, когда начнутся проверки, количество невакцинированных работников в кафе и ресторанах Москвы точно увеличится". "Антипрививочников уволите?" - спрашиваем Бухарова. "Нет. Уволить никого по закону не можем, вакцинация в нашей стране - дело добровольное. Пойдут в суд и их восстановят. Непривитых можно только отстранить от работы. Ну, отстраним, а кем заменить? Отрасль и так лихорадит в течение всей пандемии. Будем просить московские власти продлить сроки вакцинации".

Бухаров надеется, что их услышат, как услышали просьбу продлить работу летних веранд ресторанов без предъявления посетителями QR-кодов. На работу в режиме зон, свободных от коронавируса, уличный общепит должен был перейти с 12 июля. Но в столице начала снижаться заболеваемость, и мэр города пошел отрасли навстречу - разрешил заведениям на свежем воздухе поработать без прививочной отметки до 1 августа.

Олег Сирота, известный в Подмосковье сыровар, наступление часа Х уже почувствовал. "У меня вчера был очень тяжелый день - уволились сразу десять человек. Несколько торговых точек на рынках и ярмарках просто не открылись", - рассказал "РГ" фермер. В большинстве точек у него работает по одному продавцу. "Роспотребнадзор считает каждую точку за отдельное подразделение, 60 процентов к одному человеку можно применить только одним способом - этот человек должен быть привит, - продолжает Сирота. - При этом сам я за вакцинацию, понимаю, что один заболевший коронавирусом продавец может заразить десятки и сотни покупателей, а один заболевший сотрудник сыроварни - вообще остановить весь процесс производства. Поэтому с людьми на эту тему общаюсь достаточно жестко. Но они пишут заявления на увольнение, а прививаться не идут". Не помогают убедить отказников и премии по пять тысяч рублей, которые он выплачивает каждому привившемуся сотруднику, и даже устроенный им розыгрыш путевок в санатории Крыма. "Думаю, потеряем не меньше 25% сотрудников и какой-то объем выручки из-за неработающих торговых точек", - резюмирует фермер. Он уже начал публиковать объявления о приеме на работу новых сотрудников. Вакцинированных - это теперь у него обязательное требование.

В аппарате бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева между тем утверждают, что жалоб и просьб как-то повлиять на ситуацию от предпринимателей не поступало. "А на что жаловаться? Было распоряжение главного санитарного врача - его нужно исполнять", - прокомментировали в аппарате. Так что проверки, которые Роспотребнадзор начал в Подмосковье вчера, неожиданностью ни для кого не стали, но и штрафами и закрытием десятков предприятий не обернулись. Не спешит санитарная служба карать опоздавших с вакцинацией и в Москве. Проверки в столице пока идут в том же режиме, что и прежде - в основном за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Напомню, срок получения второй прививки, установленный в столичном регионе - 15 августа.