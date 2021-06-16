Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице по распространению коронавируса главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением ввела обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

Это касается сотрудников ЖКХ, торговли, общепита, салонов красоты, центров "Мои документы", общественного транспорта, такси, культурных и досуговых учреждений, библиотек, театров, концертных залов и других предприятий, работающих с населением. Она обязала работодателей в срок до 15 июля организовать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60 процентов состава организации, а до 15 июля - вторым компонентом.