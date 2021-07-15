Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца

В кратчайшие сроки провести генетическую экспертизу погибших в катастрофе с Ан-26 на Камчатке поручило министерство здравоохранения РФ.

Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, экспертизу будут проводить в Москве специалисты ФГБУ "Российский центр судебно-медицинских экспертиз" Минздрава России. Туда останки уже доставили следователи.

"Срок проведения экспертизы первых образцов биоматериала, доставленных в Москву, займет порядка 1,5 месяца. При обнаружении фрагментов тел в дальнейшем их образцы также будут направлены в Москву для исследований. Хочу отметить, что останки погибших до окончания проведения генетических экспертиз будут храниться в поселке Палана в специальном рефрижераторном контейнере при температуре -21,5 градуса по Цельсию", - рассказал начальник ГБУЗ "Камчатское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" Ирек Зиганшин.

Когда результаты генетических экспертиз станут известны, будут решаться вопросы, связанные с опознанием, выдачей справок о смерти и останков, а также похоронами погибших.

Напомним, самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек. Никто из них не выжил.