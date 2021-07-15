Историку Соколову вновь отказали в иске к избитой им девушке

Историк Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко, не смог добиться опровержения от своей бывшей возлюбленной Екатерины Пржигодзской. Во время процесса над историком девушка снялась в документальном фильме и рассказала, как ее избивал видный ученый.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, историк в Санкт-Петербургском городском суде пытался обжаловать решение Петроградского районного суда, который ранее отказал Соколову в удовлетворении требований.

Напомним, историк требовал от самой Пржигодской и телекомпании, снявшей фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", опровергнуть заявления об избиении и выплатить ему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что требования историка неправомерны. Сама Екатерина, которая выступала на процессе по делу об убийстве Анастасии Ещенко, подтвердила свои слова в зале суда и высказала мнение, что историк Соколов в момент их крупной ссоры мог ее забить до смерти.

Сам историк Соколов сейчас находится в колонии, его приговорили к 12,5 года лишения свободы.