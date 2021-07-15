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15.07.2021 09:46
Рубрика: Экономика

Бронирование отдыха в Крыму возросло на 20 процентов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Несмотря на возобновление прямого авиасообщения с Турцией и Египтом, а также открытие прямых авиарейсов в Чехию и Францию, с начала нынешней недели, 12 июля, спрос на отдых в Крыму увеличился на 20 процентов относительно предыдущей недели. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Фото: iStock
В Крыму зафиксировали рекордный турпоток

Как считают специалисты, такая тенденция наблюдается из-за отсутствия жестких антиковидных ограничений при заселении в гостиницы Крыма и быстрого восстановления Ялты и Керчи после ливневых дождей.

- Ялту полностью восстановили после ливневых дождей и затопления, уже открыты для купания почти все пляжи региона, - говорит директор департамента развития и продвижения продукта Tvil.ru Юрий Яковлев. - И мы заметили, что турпоток в Ялту увеличился на 55 процентов со второго квартала июля относительно начала месяца.

В других городах Крыма, что не пострадали от стихии, также значительно увеличилось число бронирований в июле: в Судаке - на 21 процент, в Алуште и Феодосии - на 13 процентов, в Евпатории - на шесть процентов. И даже в Севастополе, где туристам надо предъявить сертификат о вакцинации или справку об антителах G при заселении в гостиницы, поток отдыхающих не снизился, а, наоборот, увеличился на 17 процентов.

Как антиковидные ограничения на юге РФ отразились на курортном сезоне

По мнению аналитиков сервиса, в регионах России, власти которых требуют сертификаты о вакцинации при заселении в гостиницы и отели, в последние недели наблюдается снижение темпов бронирования на 7-18 процентов. Почему это происходит - во многом объясняет опрос, проведенный аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Согласно его данным, 35 процентов путешественников уже сделали прививку или планируют в ближайшее время, еще 17 процентов - планируют это сделать. А 48 процентов из 4087 опрошенных сообщили, что не готовы прививаться ради поездок.

Напомним, по итогам первого полугодия турпоток в Крым вырос на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,3 миллиона туристов. А число туристов, приехавших на полуостров в июне, возросло на 43 процентов по сравнению с июнем 2019-го.

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