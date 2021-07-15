На Кубани исключили выселение из отелей за отказ от вакцинации

На Кубани представители отелей не уполномочены выселять туристов за отказ от вакцинации.

"Отель не уполномочен предпринимать такие действия, - сообщили в оперативном штабе региона. - Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. Нарушение добровольного согласия также подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ. И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тысяч рублей".

Также вакцинация потребуется и для тех, кто планирует размещение в автокемпинге и отелях федеральной территории Сириус.

Для тех, кто не планирует вакцинироваться и хочет отказаться от ранее купленной путевки в Краснодарский край, стоимость вернут в соответствии с правилами аннуляции - в каждом средстве размещения они индивидуальны.

Новые правила для туристов Краснодарского края начнут действовать с 1 августа. Для заселения в средства размещения необходимо предоставить сертификат о вакцинации или привиться в течение трех дней с момента заезда. Причем это касается и тех, кто заселяется даже на сутки, а на несовершеннолетних до 14 лет включительно новые требования не распространяются. Справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в средства размещения.