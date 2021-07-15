В Ялте открыли для купания еще девять пострадавших от стихии пляжей

Памятник Русалке у побережья между Кореизом и Мисхором. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В поселке Кореиз (Большая Ялта) открыли пляжи "Белоруссия", "Мисхорский", "Дюльбер - отделение №1", "Дюльбер - отделение №3", "Санаторий "Мисхор", "Санаторий "Ай-Петри", "Актер Мисхорское отделение", "Русалка-1" и "Русалка-2". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, решение об открытии пляжей специалисты Роспотребнадзора приняли, когда после трехкратного отбора проб морской воды не выявили нарушений требований санитарных правил и норм.

Закрытыми для купания до сих пор остаются семь пляжей в центральной части Ялты: "Солнечный", "Солнечный-2", "Солнечный-3", "Красотель" ("Левант"), "Бегущая по волнам" ("Опера Прима"), "Приморский" и пляж отеля "Ореанда".

Мэр предположила, что вода у побережья этих пляжей станет соответствовать санитарным нормам после завершения расчистки русла реки Водопадной. При этом она выразила надежду, что открытие пляжей состоится очень скоро.

Как сообщала "РГ", в июне из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей, в том числе в Ялте.

В начале июля в городе начали открывать пляжи для купания. Одними из первых стали, в частности, пляжи "Дача Тессели", "Парк Форос", "Пансионат "Терлецкий", "Тихая бухта", "Форосский", "Санаторий "Южный", "Кастрополь-1", "Крымский бриз", "Мрия", "Артемида", "Понизовка", "Башмак", "Санаторий "Симеиз", "Лягушка", "Алупка", "Санаторий "Южнобережный".