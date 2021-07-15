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15.07.2021 17:47
Рубрика: Общество

В Ростове зарегистрирована компания по производству космических спутников

Текст: Николай Грищенко
Фото: Erik Kulu/wikipedia.org Фото: Erik Kulu/wikipedia.org
Фото: Erik Kulu/wikipedia.org

Российская корпорация Success Rockets, которая занимается выпуском сверхлегких ракет и спутниковых группировок, зарегистрировала в Ростове-на-Дону дочернюю компанию. Организация базируется в одном из технологических коворкингов региона.

Приоритетным направлением ростовской компании станет сборка космических аппаратов типа CubeSat. Это сверхмалые искусственные спутники в виде кубиков размером 10х10х10 сантиметров, которые могут быть оснащены солнечными батареями, видеокамерами для проведения космической съемки и другим оборудованием.

Фото: РИА Новости
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"Производство малых космических аппаратов - одно из приоритетных направлений нашей компании. Малых, но массовых. Сейчас наша задача - овладеть компетенциями серийного производства. Если мы говорим, к примеру, о нашей климатической группировке, то речь идет о 60 аппаратах, для радиолокационной группировки потребуется минимум 36 аппаратов, а для группировки связи - сотни спутников", - сообщил ТАСС глава компании Олег Мансуров.

Напомним, ранее руководитель частной космической компании сообщил о том, что рассматривает Ростовскую область как один из регионов, где возможно строительство первого в России частного космодрома.

"Пуски выгоднее производить в южных широтах: чем ближе к экватору, тем лучше. Мы начали вести работу параллельно с пятью регионами. В Европейской части - это Ростовская область, Астраханская область, Калмыкия, Дагестан, в восточной части страны - это Приморский край", - заявил Мансуров.

Кстати

В марте школьники Ростовской области приступили к созданию собственного космического спутника. В ноябре аппарат для научных экспериментов будет выведен на орбиту Земли при помощи ракеты с космодрома Восточный. Проект реализуется в рамках федерального конкурса "Дежурный по планете".

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