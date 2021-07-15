В РФ создается сеть карбоновых полигонов для мониторинга парниковых газов

Экспертный совет Минобрнауки РФ утвердил программы развития карбоновых полигонов в регионах, являющихся участниками пилотного проекта. Это только начало формирования национальной сети, которая должна покрыть значительные территории страны. Ее создание - важнейшая задача, которую надо решать в самые кратчайшие сроки. Дело в том, что над нашей экономикой нависла серьезная угроза. Она связана с введением Евросоюзом налога на продукцию с углеродным следом. Для разных видов продукции, скажем, металлургии, химии, нефти будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов. И если у кого-то они превышены, то при продаже продукции в Европу придется оплатить этот налог.

По оценкам Минэкономики РФ, программа ЕС по борьбе с изменением климата затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на сумму 7,6 миллиарда долларов. Чтобы убедить еврочиновников сократить налоги, России надо предъявить свои аргументы. Это конкретные климатические проекты, которые сокращают выбросы или убирают из атмосферы парниковые газы, и конкретные цифры. А для этого надо создавать систему мониторинга на специальных площадках, "карбоновых полигонах", где можно изучать работу конкретных экосистем. Набирать аргументы и цифры, которые можно выложить на стол ЕС.

Экспертный совет Минобрнауки РФ детально изучил программы "пилотных" карбоновых полигонов, каждый из которых имеет свою специфику. Так, полигон Тюменского госуниверситета будет координатором для сети полигонов Западно-Сибирского НОЦ, которые охватят территорию от арктических тундр до лесостепи. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, здесь будут отрабатываться технологии поглощения углерода и регенеративного земледелия. На полигоне Калининградской области "Росянка" Балтийского федерального университета будут следить за обводнением торфяника "Виттгирренский", изучать потоки углерода на морском участке полигона.

На полигоне в Краснодарском крае ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН оценят возможности морских водорослей по поглощению углерода из атмосферы в процессе фотосинтеза. Карбоновый полигон в Чеченской Республике будут формировать Чеченский госуниверситет и Грозненский государственный нефтяной технический университет. Здесь создаются регенеративные пастбища, методы реабилитации нефтезагрязненных территорий, будет оцениваться потенциал поглощения углерода плантациями быстрорастущих деревьев.

Кроме того, Экспертный совет утвердил программы полигонов в Новосибирской и Свердловской области. В целом в Минобрнауку РФ уже поступило 11 инициативных предложений о создании карбоновых полигонов.

Резюмируя итоги заседания, Валерий Фальков обратил внимание на необходимость концентрации вузов и регионов на скорейшей реализации заявленных программ. Необходимо в ближайшее время вовлечь в пилотный проект действующие в стране станции мониторинга климатически активных газов.