Байден: Отправка войск США в Гаити не стоит в повестке дня

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность отправки на Гаити американских военнослужащих. После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза власти этой страны обратились к Вашингтону с просьбой направить в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры.

"Что касается того, есть ли условия, при которых мы отправим военнослужащих в Гаити: мы отправляем только морских пехотинцев для обеспечения безопасности посольства", - цитирует ТАСС заявление Байдена. Он подчеркнул, что отправка туда американских войск, сейчас не стоит в повестке дня сейчас.

Напомним, Жовенель Моиз был убит утром седьмого июля в своей резиденции. Его супруга получила тяжелые ранения и была госпитализирована. Власти заявили, что преступление совершили наемники. Задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также трое граждан США гаитянского происхождения.