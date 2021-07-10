Власти Гаити попросили США прислать войска в республику

Власти Гаити попросили Вашингтон направить в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в дипломатических кругах. В госдепе США пока не подтвердили получение подобного запроса.

Ранее в Гаити было введено военное положение. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что ситуация в республике находится под контролем.

Напомним, утром 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Власти заявили, что преступление совершили наемники. В частности, задержаны 18 граждан Колумбии и двое американцев. Всего в преступную группу входили 26 человек. Семь из них ликвидировали при задержании. Ведется поиск еще пяти подозреваемых, пишет ТАСС.