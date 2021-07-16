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16.07.2021 12:54
Рубрика: В мире

Денис Монастырский назначен новым главой МВД Украины

Текст: Диана Ковалева

Верховная рада Украины назначила депутата от фракции президентской партии "Слуга народа" Дениса Монастырского главой МВД страны. За назначение проголосовал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

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Напомним, во вторник теперь уже бывший глава ведомства Арсен Аваков написал заявление об отставке​​​. Рада утвердила его отставку в четверг.

Монастырский ранее занимал пост председателя комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности. По образованию - юрист, является кандидатом юридических наук, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Также учился в институте государства и права им. В. Корецкого Национальной академии наук Украины. В 2019-м был представлен как эксперт команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы, тогда же прошел в парламент по списку партии "Слуга народа".

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