Денис Монастырский назначен новым главой МВД Украины

Верховная рада Украины назначила депутата от фракции президентской партии "Слуга народа" Дениса Монастырского главой МВД страны. За назначение проголосовал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник теперь уже бывший глава ведомства Арсен Аваков написал заявление об отставке​​​. Рада утвердила его отставку в четверг.

Монастырский ранее занимал пост председателя комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности. По образованию - юрист, является кандидатом юридических наук, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Также учился в институте государства и права им. В. Корецкого Национальной академии наук Украины. В 2019-м был представлен как эксперт команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы, тогда же прошел в парламент по списку партии "Слуга народа".