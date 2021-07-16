"Экстремальную" Lada Niva Legend засняли на автовозе

Lada Niva Legend (ранее Lada 4x4) в версии Bronto всегда была представлена исключительно в трёхдверном виде. Скоро семейство модели может пополниться и Niva Legend Bronto в пятидверном кузове.

Avtograd news опубликовал фотографию автовоза с пятидверными Niva Legend, которые выполнены в экстремальной версии.

Судя по снимку, внедорожники получили силовые бампера, усиленную защиту картера, "злую" резину, дополнительные пороги, расширители арок, шноркель, люстру и багажник на крыше, лестницу сзади, увеличенный дорожный просвет.

О технических изменениях ничего неизвестно. Наверняка машины по-прежнему оснащаются 1,7-литровым бензиновым мотором (83 л. с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Кстати говоря, на фото можно рассмотреть надпись "Алтай трофи-рейд". Не исключено, что все шесть экземпляров пятидверных Niva Legend изготовлены под заказ специально для участия в соревнованиях по бездорожью.

Сегодня "длинная" Niva Legend предлагается по цене от 705 900 рублей. За 790 900 рублей доступна и комплектация Black.

Что касается обновлённой трёхдверной Niva Legend Bronto, то продажи модели стартуют через месяц.