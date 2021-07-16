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16.07.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Ford выпустил духи с ароматом бензина для облегчения перехода на электрокары

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford представила на "Фестивале скорости" в Гудвуде 487-сильную полноприводную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E GT, вместе с которым был презентован необычный парфюм под названием "Mach-Eau". Он призван "ввести автолюбителей в будущее благодаря их обонянию".

Фото: Пресс-служба Ford.
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Ford предварительно провёл исследование, чтобы выяснить, какие страхи есть у людей перед переходом от автомобиля с ДВС к эксплуатации электрокара.

По итогам опроса, каждый пятый респондент сказал, что отсутствие запаха бензина - то, чего будет им не хватать. Как вы уже догадались, новый парфюм должен стать компенсатором. Нет, в нём нет непосредственно бензина, но в композиции присутствуют, по словам Ford, нотки гари, слышны аккорды резины и присутствует мифический "звериный" аромат, который является данью наследию Mustang.

"Mach-Eau был создан парфюмерной компанией Olfiction при участии Пиа Лонг, ассоциированного парфюмера Британского общества парфюмеров. В качестве отправной точки Лонг взял запах салона нового автомобиля.

В свободной продаже парфюм не появится. Он будет использован в качестве маркетингового инструмента в кампании Ford по развенчиванию мифов об электрокарах.

#Ford