Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников

С момента объявления о выплатах на школьников к новому учебному году активность кибермошенников выросла в несколько раз. Только за первую половину июля было выявлено 170 фейковых сайтов, рассказал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, сайтов, посвященных исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, пока не выявлено. Однако на найденных специалистами страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства, пишет РИА Новости. Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму выплат и предлагают связаться с юристом фейковой организации для начисления денег.

Волошин отметил, что мошенническая схема может развиваться по нескольким сценариям. Один из них - воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - когда жертву просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами. "Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", - отметил эксперт.

Напомним, о новых мерах поддержки сообщил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С 16 августа выплаты в размере 10 тысяч рублей начнут получать семьи, где есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Заявки подали уже более восьми миллионов семей.

В Сбербанке ранее предупредили, что телефонные мошенники, которые "пытаются перевернуть и использовать" любые выплаты от государства могут устроить атаку на россиян. Специалисты готовятся к наплыву звонков от граждан для консультаций по выплатам на школьников.