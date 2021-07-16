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16.07.2021 11:39
Рубрика: Российский автопром

Lada в Казахстане начали собирать на новом заводе

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В марте текущего года АвтоВАЗ подписал соглашение о сборке своей продукции в Казахстане на мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" в Костанае. Ранее российские автомобили выпускались на заводе "Азия Авто".

Фото: www.vk.com/club188649544
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Сегодня президент АвтоВАЗа Николя Мор посетил промышленную площадку "СарыаркаАвтоПром", где состоялся старт производства автомобилей Lada. На заводе будут собирать все модели марки.

Примечательно, что на новой площадке семейство Lada Granta выпускается мелкоузловым методом (CKD) с окраской кузовов. В данный момент на предприятии ведутся работы по освоению сварки кузовов Granta с целью увеличения локализации моделей Lada.

АвтоВАЗ активно развивает присутствие в Казахстане. По итогам 2020 года в этой стране было продано 17,5 тысяч автомобилей Lada. Lada казахской сборки для местных потребителей представлены по более доступной цене с качественным сервисом.

Кстати говоря, АвтоВАЗ расширяет экспорт и за счёт новых регионов. В Узбекистане на заводе "ADM Jizzakh" уже организована сборка Lada Vesta.

#Lada