АвтоВАЗ возобновляет выпуск Lada в Казахстане

АвтоВАЗ объявил о подписании договора с индустриальным партнёром в Казахстане по выпуску Lada на мощностях "Сарыаркаавтопром".

Новый партнер российской марки намерен локализовать производство Lada в Костанае. Планируется собирать широкую линейку автомобилей в объёмах, которые будут необходимы для местного рынка.

Информацию о модельном ряде и объёмах выпуска АвтоВАЗ сообщит дополнительно, по мере финализации дополнительных соглашений. Пока на костанайском заводе запускают внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы с конвейера предприятия начнут сходить и другие Lada.

Казахстан является ключевым экспортным направлением для АвтоВАЗа. В перспективе в "Сарыаркаавтопром" организуют производство на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску.

Сборка Lada на заводе "Азия Авто" в Казахстане была прекращена в феврале. Тогда в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada.