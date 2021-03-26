Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.03.2021 15:13
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновляет выпуск Lada в Казахстане

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ объявил о подписании договора с индустриальным партнёром в Казахстане по выпуску Lada на мощностях "Сарыаркаавтопром".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
"Серые" импортеры завезли Niva Travel в Чехию. Спрос на Lada растет

Новый партнер российской марки намерен локализовать производство Lada в Костанае. Планируется собирать широкую линейку автомобилей в объёмах, которые будут необходимы для местного рынка.

Информацию о модельном ряде и объёмах выпуска АвтоВАЗ сообщит дополнительно, по мере финализации дополнительных соглашений. Пока на костанайском заводе запускают внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы с конвейера предприятия начнут сходить и другие Lada.

Казахстан является ключевым экспортным направлением для АвтоВАЗа. В перспективе в "Сарыаркаавтопром" организуют производство на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску.

Сборка Lada на заводе "Азия Авто" в Казахстане была прекращена в феврале. Тогда в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada.

#Lada