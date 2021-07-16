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16.07.2021 12:05
Рубрика: Власть

Лавров: Ситуация в Афганистане деградирует

Текст: Диана Ковалева
Ситуация в Афганистане стремительно деградирует. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе выступления на пленарном заседании конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности" в Ташкенте.

"К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее", - заявил Лавров.

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По его словам, кризис в Афганистане, помимо всего прочего, обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Кроме того, есть риск, что нестабильность может распространиться и на соседние государства.

Министр также отметил, что Москва заинтересована в оказании содействия диалогу противоборствующих сторон конфликта в Афганистане и обсуждает с партнерами возможность расширения переговорных форматов по кризису в этой стране.

Напомним, нестабильность в Афганистане стала нарастать после того, как США пообещали до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В стране идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (организация запрещена в РФ), которые взяли под контроль значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" проходит в Ташкенте 15-16 июля. В ее работе участвуют президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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