На АвтоВАЗе снова нет комплектующих для сборки Lada и Renault

На АвтоВАЗе вновь введён режим простоя, на этот раз незапланированный "отгул" у всех линий сборки автомобилей.

О том, что 16 июля АвтоВАЗ приостановил работу, стало известно из сообщения группы Avtograd news. Причина всё та же - отсутствие комплектующих. При этом площадки "Лада Запад Тольятти", где собирают Niva Travel, и "Лада Ижевск", занятая выпуском Vesta, работают в прежнем режиме.

Таким образом, 16 июля не будут выпускаться Lada Granta, Largus, Xray, Niva Legend и Renault Logan и Sandero. Оплата персоналу за этот день будет осуществлена в размере 2/3 от оклада.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей на платформе B0, но компенсировать простои дополнительными сменами в июле уже не сможет. С 26 июля сотрудники АвтоВАЗа и дочерних обществ уходят в единый корпоративный отпуск, который закончится в середине августа.