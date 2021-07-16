Песков рассказал о мерах сдерживания цен на продукты

Правительство ежедневно следит за ценами в рознице, меры принимаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разобрались ли уже с ценами на морковь, как просили Владимира Путина на "Прямой линии".

"Еще до "Прямой линии" было поручение президента правительству самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке и конкретные случаи, когда сталкиваемся с их резким совершенно необоснованным ростом", - напомнил Песков. "Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе", - подчеркнул он.

"Безусловно, о результатах мониторинга постоянно докладывают президенту, а главное - постоянно применяются меры". "Мы не можем застраховать себя от скачкообразных ситуаций в регионах и магазинах. В целом по стране механизмы сдерживания действуют", - оценил пресс-секретарь главы государства.