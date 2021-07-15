Эксперт: Цены на продовольствие уже не вернутся к уровню прошлых лет

Введение экспортных пошлин на зерно и подсолнечник, вопреки ожиданиям экспертов, не привело к снижению посевных площадей под этими культурами. В России ожидается абсолютный рекорд по урожаю масличных и третий в истории урожай зерна. Но цены на основное продовольствие вряд ли вернутся к прежним уровням. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Вы прогнозировали, что на фоне экспортных пошлин на зерно и масличные наши крестьяне снизят площади под этими культурами. Но этого не произошло. Почему?

Владимир Петриченко: Пошлины тут оказались не причем. Сокращения посевов яровых зерновых не произошло за счет того, что озимые из-за засушливой осени во многих регионах пришлось пересевать. И крестьяне решили пересевать погибшую озимую пшеницу яровой пшеницей. Думаю, такое решение было продиктовано севооборотом, наличием определенных семян и т.д. Поэтому яровых посеяли чуть больше, чем в прошлом году. Хотя полагаю, что из-за гибели озимых общая посевная площадь все-таки немного снизится.

Действительно, есть прирост по всем масличным культурам - подсолнечник, соя, рапс и масличный лен. Из всех культур масличные исторически показывают наилучшую маржинальность. И введенные пошлины, как показал прошедший сезон, не смогли сбить цены. Аграрии не продали на экспорт, но и цены на внутреннем рынке их устроили.

В этом году ожидается третий в истории урожай зерна. Будут ли какие-то неприятные сюрпризы?

Владимир Петриченко: Ситуация с зерновыми от региона к региону выглядит по-разному. Юго-Восточное Поволжье, Урал, Зауралье страдают от засухи. Прошли дожди буквально на днях, они позволили отступить от пропасти, но существенно картину не изменили - там будет снижение урожая. Но у нас есть удивительное явление - Юг, где очень много озимых не взошло осенью, а весной они взошли. Весна была комфортной для Юга, что исправило все беды - из двух минусов вышли в два плюса. В Ставрополье урожай будет не рекордным, но много выше прошлого года. А Кубань и Ростовская область идут на исторический рекорд - урожай зерна может быть выше 2017 года. Некоторый провал наблюдается только в Волгоградской области. В Черноземье есть существенная гибель озимых. Сейчас стоит жара, поэтому тоже есть проблемы. Но урожай будет нормальным.

По нашим оценкам, общий урожай зерна составит 128,7 млн тонн в целом по России - очень мощный результат. Пшеницы соберем 81,7 млн тонн, поскольку некоторые регионы покажут низкие результаты.

Совершенно очевидно, что по всем масличным будет рекорд: подсолнечника соберем около 15,5 млн тонн (в прошлом году 13,3 млн тонн). Но пока непонято, как скажется засуха: в Оренбурге, например, по урожаю большой вопрос. По нашим оценкам, урожай рапса может составить около 2,8 млн тонн (в прошлом году 2,58 млн тонн), сои - 4,9 млн тонн (против 4,29 млн тонн). Масличного льна соберем около 850 тыс. тонн и побьем рекорд прошлого года в 788 тыс. тонн.

На все масличные установлены большие экспортные пошлины. То есть весь объем останется внутри страны, и все переработаем сами?

Владимир Петриченко: У нас большой объем рапса идет в Беларусь (порядка 300-400 тыс. тонн), где находится маслоэкстракционный завод российской компании "Содружество". Так как Беларусь в Таможенном союзе, то нет пошлин. Но это все-таки разные государства, разный бюджет.

Кроме Беларуси, у нас есть среднеазиатский пылесос - Казахстан, который также в Таможенном союзе, но не присоединился к предложению России об аналогичном введении экспортных пошлин на масличные и зерновые. И это даже не дыра, а огромные ворота, куда идет "серый", "черный" поток. При этом надо учитывать, что у них, как у нас на Южном Урале и Зауралье, стоит засуха. И в Казахстане урожай будет ниже, чем в прошлом году. Поэтому зерновые и масличные пойдут и в сам Казахстан без пошлины, и через Казахстан без пошлины, так как засуха бушует и в Узбекистане.

Раньше было понятно: собрали высокий урожай - будут низкие цены. И наоборот. Но в прошлом году урожай был хороший, но мировые цены на основное продовольствие достигли многолетних максимумов. Чего ждать в этом сезоне?

Владимир Петриченко: COVID "подарил" всему миру валютную инфляцию, потому что все государства в борьбе за ликвидность экономик безудержно печатали деньги. Поэтому даже несмотря на ожидающиеся рекордные цифры на мировом рынке как по зерновым, так и по масличным, номинальные цены снизятся на них незначительно, если вообще снизятся. На зерновые товары общий ценовой фон в сезоне 2021-22 годов будет выше ушедшего сезона.

Прошлый год был дефицитным по ряду товаров с точки зрения мирового баланса. Сейчас этот дефицит несколько снижен, но не настолько, чтобы переломить эту ситуацию кардинально. Напряженность спала, обеспеченность продовольствием (в частности, зерновыми и масличными) чуть выше, чем в прошлом сезоне 2020/2021, но ниже, чем в позапрошлом сезоне 2019/2020. Поэтому большого падения цен ждать не надо.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в июне впервые за год цены на основное продовольствие снизились. Вы полагаете, это кратковременное явление и рост возобновится?

Владимир Петриченко: Цены на все виды продовольствия долго и серьезно росли весь этот год и достигли небывалых высот. А взобравшись высоко на гору, даже если ты немного спустишься, ты все равно будешь на горе. Цены сейчас снизились, даже имеют некоторый вариант для отскока. Вероятно, снижение продолжится в июле и августе на фоне поступления нового урожая из основных стран-экспортеров. Но до уровня прошлых лет эти цены уже точно не вернутся.