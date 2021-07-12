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12.07.2021 12:48
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил еще один способ борьбы с ростом цен на продукты

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства об изменении правил государственных интервенций продовольствия. Это еще один способ регулирования цен на продукты.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Пока механизм госинтервенций действует только в отношении зерна. Чтобы сгладить колебания цен, государство закупает зерно у аграриев, когда они низкие. Тем самым создается дополнительный спрос, и цены на зерно растут. А когда цены на него повышаются, зерно из интервенционного фонда продают: поскольку на рынке появляется дополнительное предложение, цены снижаются.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В документе предлагается расширить этот механизм на сахар. По результатам прошлого года, именно сахар стал самым подорожавшим продуктом, из-за чего цены на него были заморожены с конца 2020 года по июнь 2021 года. Цены на зерно в прошлом агросезоне также показали серьезный рост как на мировом, так и на внутреннем рынках - в конце прошлого года они достигали рекордных значений.

Раньше продажи из госфонда начинались тогда, когда цены росли выше максимальных расчетных цен (они устанавливались минсельхозом заранее). По проекту закупать сельхозпродукцию у аграриев и переработчиков и продавать ее можно будет также в случае, если рост цен составил 10 и более процентов по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции. Принять решение об этом должно правительство.

Определять, кому конкретно продавать эту продукцию, будет Минсельхоз. Планируется, что зерно будут реализовывать мукомольным и хлебопекарным предприятиям, сахар - в торговлю.

Если сельхозпродукцию невозможно продать по рыночным ценам в течение двух месяцев, ее можно реализовать по цене закупки, но не ниже. Раньше продавали продукцию по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже рыночных цен.

Предполагается возможность смены оператора интервенций, если существует риск снижения сохранности продукции или в том есть экономическая целесообразность.

Для поддержки производителей муки Минсельхоз предлагает сформировать неснижаемый запас зерна госфонда в размере 3 млн тонн. Это соответствует 2-3 месячной потребности в зерне у производителей муки.

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А для обеспечения бесперебойных поставок сахара и стабилизации ценовой ситуации ведомство предлагает создать интервенционный фонд сахара в размере 250 тыс. тонн. Закупку в фонд будут проводить в 2022-2023 годах по решению правительства при благоприятных рыночных условиях.

Чтобы интервенции работали эффективно и помогли стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке, потребуются дополнительные ассигнований федерального бюджета в 2023-2024 годах, говорится в проекте документа.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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