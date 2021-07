Проект китайского Land Cruiser 200 оказался под угрозой закрытия

Полноразмерный рамный внедорожник Hengtian L4600, который является китайской копией Toyota Land Cruiser 200, рискует не попасть на потребительский рынок, причина: бюрократические особенности регулирования автопрома в КНР.

Как сообщает KK News, компания-производитель Hengtian L4600 в июле получила от Министерства промышленности и информационных технологий Китая предупреждение о возможном аннулировании лицензии изготовителя легковых автомобилей - без этого документа выпуск L4600 окажется невозможен.

Юридически производителем внедорожника является фирма Zhonghengtian Off-Road Vehicle Co. Ltd., входящая в состав более крупного холдинга Hengtian Automobile. Повод для возможного отзыва лицензии описывают так - в течение продолжительного времени Zhonghengtian Off-Road Vehicle Co. Ltd. выпускала менее двух тысяч автомобилей в год, что недопустимо правилами Минпрома Китая. Для сохранения разрешения компания срочно должна нарастить производство машин.

Уже аннулированную лицензию автопроизводителя восстановить очень сложно и затратно, практически нереально - вот почему проект L4600 сейчас находится на грани закрытия.

Установочную партию Hengtian L4600 выпустили еще в 2016 году, в апреле 2020-го были распространены фирменные фото машины, однако вопреки обещаниям в 2020-м внедорожник в продажу не поступил. L4600 изредка встречается на дорогах КНР, но эти экземпляры - тестовые прототипы либо автомобили, переданные производителем для опытной эксплуатации полиции или военным. Китайский "Крузак" до сих пор не завершил цикл дорожных испытаний - и не попал в свободную продажу.

Длина, ширина и высота L4600 составляют 5089, 2026 и 1872 мм соответственно, размер колесной базы - 2950 мм. Автомобиль оснащен 4,6-литровым бензиновым двигателем FT8VG46KH производства Futai Power Co., он развивает мощность 286 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой "механикой" или "автоматом".