Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2021 09:22
Рубрика: Легковые авто

Проект китайского Land Cruiser 200 оказался под угрозой закрытия

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hengtian Automobile. Фото: Пресс-служба Hengtian Automobile.
Фото: Пресс-служба Hengtian Automobile.

Полноразмерный рамный внедорожник Hengtian L4600, который является китайской копией Toyota Land Cruiser 200, рискует не попасть на потребительский рынок, причина: бюрократические особенности регулирования автопрома в КНР.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
МВД предлагает поощрять автовладельцев за добровольный техосмотр

Как сообщает KK News, компания-производитель Hengtian L4600 в июле получила от Министерства промышленности и информационных технологий Китая предупреждение о возможном аннулировании лицензии изготовителя легковых автомобилей - без этого документа выпуск L4600 окажется невозможен.

Юридически производителем внедорожника является фирма Zhonghengtian Off-Road Vehicle Co. Ltd., входящая в состав более крупного холдинга Hengtian Automobile. Повод для возможного отзыва лицензии описывают так - в течение продолжительного времени Zhonghengtian Off-Road Vehicle Co. Ltd. выпускала менее двух тысяч автомобилей в год, что недопустимо правилами Минпрома Китая. Для сохранения разрешения компания срочно должна нарастить производство машин.

Уже аннулированную лицензию автопроизводителя восстановить очень сложно и затратно, практически нереально - вот почему проект L4600 сейчас находится на грани закрытия.

Установочную партию Hengtian L4600 выпустили еще в 2016 году, в апреле 2020-го были распространены фирменные фото машины, однако вопреки обещаниям в 2020-м внедорожник в продажу не поступил. L4600 изредка встречается на дорогах КНР, но эти экземпляры - тестовые прототипы либо автомобили, переданные производителем для опытной эксплуатации полиции или военным. Китайский "Крузак" до сих пор не завершил цикл дорожных испытаний - и не попал в свободную продажу.

Длина, ширина и высота L4600 составляют 5089, 2026 и 1872 мм соответственно, размер колесной базы - 2950 мм. Автомобиль оснащен 4,6-литровым бензиновым двигателем FT8VG46KH производства Futai Power Co., он развивает мощность 286 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой "механикой" или "автоматом".