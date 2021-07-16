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16.07.2021 18:00
Рубрика: Происшествия

У осужденного за взятки экс-мэра Оренбурга конфисковали квартиру

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Отбывающий срок за коррупцию экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов лишился квартиры, полученной им в виде взятки. "Однушка" стоимостью 1,32 миллиона рублей конфискована и передана государству.

С осужденного экс-мэра Оренбурга взыщут 138 млн рублей незаконных доходов

Об этом сообщила в пятницу прокуратура области.

Напомним, что приговор Евгению Арапову был вынесен 12 августа 2020 года. За совершение коррупционных преступлений он получил четыре с половиной года колонии строгого режима со штрафом в размере 15 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Один из преступных эпизодов криминальной биографии бывшего градоначальника связан с получением взятки от учредителя одной из фирм в виде квартиры в новостройке.

- За это чиновник должен был способствовать беспрепятственному оформлению уступки от АО "УКС", учредителем которого выступает муниципалитет, в пользу взяткодателя всех обязательств по инвестированию строительства жилого дома в Оренбурге, а также назначению подконтрольного лица на должность генерального директора в данной организации, - уточнила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд поддержал позицию гособвинения о конфискации в доход государства однокомнатной квартиры, являвшейся предметом взятки.

В Кузбассе чиновник налоговой службы брал взятки платежами по ипотеке

По информации территориального управления Росимущества, приговор суда в этой части исполнен. На объект недвижимости зарегистрировано право собственности РФ.

Сейчас бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний УФСИН по Оренбургской области, расположенной в Акбулакском районе. Экс-мэр работает на швейном производстве.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Борьба с коррупцией

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