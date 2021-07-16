Пилот Ан-28 подтвердил, что перед жесткой посадкой отказали оба двигателя

Пилот самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, подтвердил версию о том, что в небе у самолета отказали оба двигателя, в результате чего экипаж был вынужден сажать борт в тайге.

- Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы - самое главное, - передает ТАСС слова пилота Фаруха Хасанова.

Самолет, на борту которого находились 18 человек, вылетел из города Кедровый в Томск, однако через полчаса после этого пропала связь с экипажем. Самолет был обнаружен в тайге, в 70 километрах от Кедрового. Все пассажиры и члены экипажа выжили и более того, не получили серьезных травм. Власти региона пообещали выделить пострадавшим компенсации из бюджета.