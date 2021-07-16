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16.07.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Пострадавшие при жесткой посадке Ан-28 под Томском получат компенсации

Текст: Никита Зайков (Томск)

Денежные компенсации будут выплачены пострадавшим в результате жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Как передает ТАСС, помимо страховых, для них будут предусмотрены и выплаты из бюджета региона.

Фото: iStock
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О компенсации причиненного здоровью людей вреда заявил замгубернатора Томской области Анатолий Рожков. По его словам, для экипажа существует своя страховка, страховые выплаты пассажирам берет на себя авиакомпания. Однако регион готов выделить дополнительные средства в зависимости от тяжести полученных пассажирами травм.

Самолет авиакомпании СиЛА летел из поселка Кедровый в Томск, однако через полчаса после вылета связь с экипажем пропала. Самолет был обнаружен в 70 километрах от Кедрового. Экипаж сумел посадить борт в тайге, и, несмотря на то, что при этом Ан-28 перевернулся, люди избежали серьезных травм.

По уточненным данным, на борту самолета находились 19 человек. У командира экипажа диагностирован перелом ноги, остальные отделались ушибами и ссадинами. По предварительным данным, у самолета мог отказать двигатель.

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