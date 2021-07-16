Появилось видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском

Появились первые видеокадры с места жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области.

На ролике видно, что самолет при попытке приземлиться в экстремальных условиях цеплялся за деревья. В лесном массиве образовалась просека. Воздушное судно лежит на боку. Возможно, произошло аварийное опрокидывание - капотирование.

Неподалеку от места посадки виднеется дым костра. Его развели пассажиры, чтобы согреться и привлечь внимание спасателей.

Напомним, сегодня самолет Ан-28 авиакомпании СиЛА вылетел по маршруту "Кедровый-Томск" с 15 пассажирами на борту. Однако спустя полчаса после взлета экипаж перестал выходить на связь, самолет пропал с радаров и экипаж перестал выходить на связь. Аварийный радиомаяк подал сигнал в 70 километрах от поселка Кедровый.

Пропавший самолет обнаружили спасатели с вертолета. Экипаж и пассажиры остались в живых и не пострадали. В настоящее время их доставляют вертолетами в Томск для медицинского обследования. По факту случившегося СК на транспорте возбудил уголовное дело. По предварительным данным причиной экстренной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Проводится расследование авиаинцидента.