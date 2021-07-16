Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском

После экстренной посадки самолета Ан-28 в Томскую клиническую больницу госпитализированы два человека.

- Госпитализирована девушка 17 лет с сотрясением головного мозга, а также пилот с переломом лодыжки, - сообщает "Интерфакс".

Ранее 11 пассажиров и членов экипажа Ан-28 были доставлены в приемное отделение Томской областной клинической больницы. Известно, что после осмотра врачей 9 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Часть пассажиров отказалась лететь на вертолете в Томск из-за страха после жесткой посадки. Они добираются до города на комфортабельном автобусе.

Напомним, сегодня самолет Ан-28 авиакомпании СиЛА вылетел по маршруту "Кедровый-Томск". Однако спустя полчаса после взлета экипаж перестал выходить на связь. Аварийный радиомаяк сработал в 70 километрах от поселка Кедровый.

Пропавший самолет в лесном массиве обнаружили спасатели с вертолета. Экипаж и пассажиры остались в живых и практически не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным причиной экстренной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Проводится расследование.