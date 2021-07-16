Вылет пропавшего под Томском самолета был задержан на 10 часов

Самолет Ан-28, исчезнувший с радаров в Томской области, вылетел из аэропорта не по расписанию.

- Пропавший под Томском самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за погоды, - сообщает ТАСС со ссылкой на первого замдиректора авиакомпании СиЛА Александра Гениевского.

Спустя полчаса после взлета самолет, выполнявший рейс по маршруту Кедровый - Томск пропал с радаров. У него сработал аварийный маяк над Бакчарским районом. Есть надежда, что он мог совершить там аварийную посадку.

В настоящее время на поиски Ан-28 вылетели три вертолета. В регионе развернут оперативный штаб под руководством губернатора Томской области Сергея Жвачкина. По данным МЧС РФ, к поискам будет привлечена аэромобильная группировка в 100 человек.

Предполагается, что на борту самолета находятся 17 человек, включая трех членов экипажа и четырех детей.

Пропавший самолет принадлежит российской авиакомпании СиЛА. Эксплуатация Ан-28 на регулярных линиях практически везде прекращена. На 2021 год СиЛА является последним эксплуатантом Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках. В ее парке имеются 5 бортов из которых один уже не летает. Еще один борт, зарегистрированный за авиакомпанией, эксплуатируется частным лицом на авиационных работах.