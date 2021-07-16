Прогнозы не сбылись: Петербург останется во власти аномальной жары

Петербургское управление МЧС распространило уже ставшее привычным предупреждение об аномальной жаре в Городе на Неве. До конца выходных на прохладу рассчитывать не стоит, сообщают в спасательном ведомстве.

Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы, то есть, столбик термометра преодолеет тридцатиградусную отметку.

Стоит отметить, что ранее прогнозы погоды были более оптимистичные. Ожидалось, что антициклон, который определяет погоду в Петербурге, разрушится и в город придет прохлада со спасительными дождями.

Дожди действительно пришли, правда, накануне они выпали они в ряде районов Ленинградской области. В Петербурге дождя не было. Из-за аномально жаркого лета в городе уже выбрали лимит на проливку улиц.

Спасатели в жаркие дни призывают ограничить время пребывания на солнце, пить больше воды. Петербуржцы следуют советам, сметая из магазинов мороженое и воду. Вентиляторы в магазинах бытовой техники кончились еще в начале месяца.