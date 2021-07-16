В Сочи нашли второго подростка, заблудившегося в горном лесу

На Кубани в районе горы Сахарной под Сочи спасатели обнаружили второго заблудившегося подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Сейчас школьника доставляют с помощью вертолета в больницу для оказания неотложной помощи - он повредил ногу.

Как ранее уже писала "РГ", поиски подростков начались 13 июня, когда в экстренную службу обратилась мать одного из школьников. Она рассказала, что ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная и пропали.

К поискам заблудившихся подростков были привлечены в общей сложности 86 спасателей и 15 единиц техники, в том числе, вертолет МЧС России Ка-32.

Сегодня утром первого обнаружили из двух подростков - он сам вышел к спасателям и рассказал, что его друг повредил ногу и не смог самостоятельно идти, поэтому у них не получилось спуститься с горы. Также он рассказал, где находится его товарищ, получивший травму. Теперь обнаружили второго подростка и эвакуировали его.