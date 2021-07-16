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16.07.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Сочи вертолетом эвакуировали одного из двух заблудившихся подростков

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

На Кубани спасатели нашли одного из двух подростков, заблудившихся в районе горы Сахарной под Сочи. Школьника эвакуировали с помощью вертолета МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального спасательного отряда МЧС России.

Фото: Максим Коротченко
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Эвакуированный подросток оказался 16-летним туристом из Нижнего Новгорода. По словам школьника, его товарищ, с которым они пошли в однодневный поход, получил травму ноги и из-за этого спуститься в назначенное время с горы Сахарная они не смогли.

Как рассказал школьник, 1,5 дня назад, они с другом услышали звук летающего вертолета и поняли, что их ищут. Однако, поскольку друг получил травму ноги и не мог самостоятельно идти дальше, ребята приняли решение, что разделятся. Он пошел искать помощи спасателей один и самостоятельно вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко. При встрече с поисковой группой, подросток сообщил местонахождение своего друга - верховья реки Ушхо. Сейчас к травмированному туристу выдвинулись спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, подростка, который самостоятельно вышел к лагерю спасателей, эвакуировали с помощью вертолета и передали врачам скорой помощи для обследования.

Как ранее уже писала "РГ", поиски подростков начались 13 июня, когда в экстренную службу обратилась мать одного из школьников. Она рассказала, что ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная и пропали.

К поискам заблудившихся подростков были привлечены в общей сложности 86 спасателей и 15 единиц техники, в том числе, вертолет МЧС России Ка-32.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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