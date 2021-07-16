Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией

Представители торговых сетей, законодатели, чиновники и эксперты обсудят 19 июля меры, которые помогут снизить стоимость моркови, лука, картофеля, свеклы и капусты, сообщил 16 июля первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

"В понедельник 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого "борщевого набора" (морковь, лук, картофель, свекла, капуста)", - говорится в сообщении пресс-службы "Единой России ", на площадке которой планируется дискуссия.

Для того, чтобы координировать работу по урегулированию цен, будет сформирована рабочая группа во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

"Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией", - сказал Андрей Турчак. На онлайн-совещании в пятницу он отметил, что "через одно" идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. До конца недели завершится мониторинг и анализ ситуации по каждому региону.

В свою очередь, Алексей Гордеев пообещал, что решения по снижению цен будут проработаны с аграриями.

"Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим", - сказал он.

Правительство ежедневно следит за ценами в рознице, меры принимаются, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разобрались ли уже с ценами на морковь, как просили Владимира Путина на "Прямой линии".

По данным Росстата, с 6 по 12 июля почти все овощи "борщевого набора" либо подешевели, либо почти прекратили рост. Так, цена картофеля снизилась на 5,4%, а лука - на 2,4%. Подорожавшая с начала года в 3,5 раза морковь пока продолжает расти в цене, но рост замедлился с 5,4%. При этом белокачанная капуста подорожала за неделю на 4,2%.