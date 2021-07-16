Постановление правительства Тверской области от 15 июля 2021 года № 386-пп "О мерах по реализации отдельных положений постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

Новости

На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном 12:07
В Авиалесохране рассказали, где в России горят леса 12:02
Комиссия Госдумы попросит ОЗХО о новом расследовании по делу Навального 12:01
Ветхий новозеландский дом без санузла продан за 2 миллиона долларов 11:58
Экологи рассказали, как правильно утилизировать одноразовые мангалы 11:57
Число жертв наводнений в Германии возросло до 94 11:56
В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас 11:49
Береговая охрана Турции открыла огонь по катеру Кипра 11:45
Депутат поддержал идею о психологах для школьников в период экзаменов 11:44
Кабмин утвердил правила получения регионами льготных бюджетных кредитов 11:42
В Москве выявлено 5 382 новых случая COVID-19 11:28
В МИД ответили на слова Борреля об "общей ответственности" по Афганистану 11:25
Видео: Уральские зооспасатели вытащили бобров из колодца 11:24
Минобрнауки добавит в рекомендации по работе вузов положения по профилактике COVID 11:22
Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" 11:22
Баженов прокомментировал инициативу расширения полномочий лесных инспекторов 10:57
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы 10:52
В Крыму начали принимать заявления на компенсации за утонувшие авто 10:47
В Псковской области разрешили заселяться в отели переболевшим COVID-19 10:38
Россиянам стало сложнее купить автомобиль в кредит 10:35
В Магаданской области появится островной туристический комплекс 10:34
"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете 10:30
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней 10:26
Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory 10:26
Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 июля 2021 г.

Постановление правительства Тверской области от 15 июля 2021 года № 386-пп "О мерах по реализации отдельных положений постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

Дата подписания 15 июля 2021 г.
Опубликован 16 июля 2021 г.

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Постановление № 1) Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить форму паспорта проведения вакцинации работников, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - COVID-2019) (прилагается).

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Постановления № 1, с соблюдением требований законодательства о персональных данных:

1) в двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить заполнение в бумажном виде паспорта проведения вакцинации работников, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-2019, по форме согласно приложению к настоящему постановлению (далее - COVID-паспорт) и еженедельную актуализацию указанных в нем сведений не позднее первого рабочего дня календарной недели;

2) с 26 июля 2021 года обеспечить дальнейшее ведение COVID-паспорта в бумажном виде или заполнение COVID-паспорта в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (далее - ЕПГУ) и еженедельную актуализацию указанных в нем сведений не позднее первого рабочего дня календарной недели;

3) предъявлять (представлять) COVID-паспорт работникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области и (или) Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций при осуществлении сотрудниками указанных ведомств контроля за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований Постановления № 1 и постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области".

3. Установить, что организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность сведений, вносимых в COVID-паспорт в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Определить Министерство здравоохранения Тверской области исполнительным органом государственной власти Тверской области, уполномоченным на предоставление государственной услуги "Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией о ходе вакцинации сотрудников организации или индивидуального предпринимателя".

5. Министерству цифрового развития и информационных технологий Тверской области:

1) с 18 июля 2021 года обеспечить возможность заполнения и актуализации организациями, индивидуальными предпринимателями COVID-паспорта в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя в ЕПГУ;

2) обеспечить автоматическую сверку сведений, содержащихся в COVID-паспорте, в личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя в ЕПГУ со сведениями о вакцинированных против COVID-2019 и направление ее результатов в Министерство здравоохранения Тверской области.

6. Министерству здравоохранения Тверской области:

1)до 18 июля 2021 года обеспечить внесение сведений о государственной услуге "Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией о ходе вакцинации сотрудников организации и индивидуального предпринимателя" в государственную информационную систему Тверской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области";

2) осуществлять сверку сведений, содержащихся в COVID-паспорте, со сведениями о вакцинированных против COVID-2019 в случае поступления от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области и (или) Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций COVID-паспорта в рамках проведения контрольных мероприятий;

3) при наличии несоответствия сведений, содержащихся в COVID-паспорте, со сведениями о вакцинированных против COVID-2019 направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления:

1) в части исполнения пункта 5 возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы цифрового развития и информационных технологий;

2) в части исполнения пункта 6 возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы здравоохранения.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 декабря 2021 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Форма паспорта проведения вакцинации работников, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
(pdf, PDF, 50 Кб)