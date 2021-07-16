Постановление правительства Тверской области от 15 июля 2021 года № 386-пп "О мерах по реализации отдельных положений постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Постановление № 1) Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить форму паспорта проведения вакцинации работников, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - COVID-2019) (прилагается).

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Постановления № 1, с соблюдением требований законодательства о персональных данных:

1) в двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить заполнение в бумажном виде паспорта проведения вакцинации работников, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-2019, по форме согласно приложению к настоящему постановлению (далее - COVID-паспорт) и еженедельную актуализацию указанных в нем сведений не позднее первого рабочего дня календарной недели;

2) с 26 июля 2021 года обеспечить дальнейшее ведение COVID-паспорта в бумажном виде или заполнение COVID-паспорта в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (далее - ЕПГУ) и еженедельную актуализацию указанных в нем сведений не позднее первого рабочего дня календарной недели;

3) предъявлять (представлять) COVID-паспорт работникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области и (или) Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций при осуществлении сотрудниками указанных ведомств контроля за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований Постановления № 1 и постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области".

3. Установить, что организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность сведений, вносимых в COVID-паспорт в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Определить Министерство здравоохранения Тверской области исполнительным органом государственной власти Тверской области, уполномоченным на предоставление государственной услуги "Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией о ходе вакцинации сотрудников организации или индивидуального предпринимателя".

5. Министерству цифрового развития и информационных технологий Тверской области:

1) с 18 июля 2021 года обеспечить возможность заполнения и актуализации организациями, индивидуальными предпринимателями COVID-паспорта в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя в ЕПГУ;

2) обеспечить автоматическую сверку сведений, содержащихся в COVID-паспорте, в личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя в ЕПГУ со сведениями о вакцинированных против COVID-2019 и направление ее результатов в Министерство здравоохранения Тверской области.

6. Министерству здравоохранения Тверской области:

1)до 18 июля 2021 года обеспечить внесение сведений о государственной услуге "Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией о ходе вакцинации сотрудников организации и индивидуального предпринимателя" в государственную информационную систему Тверской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области";

2) осуществлять сверку сведений, содержащихся в COVID-паспорте, со сведениями о вакцинированных против COVID-2019 в случае поступления от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области и (или) Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций COVID-паспорта в рамках проведения контрольных мероприятий;

3) при наличии несоответствия сведений, содержащихся в COVID-паспорте, со сведениями о вакцинированных против COVID-2019 направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления:

1) в части исполнения пункта 5 возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы цифрового развития и информационных технологий;

2) в части исполнения пункта 6 возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы здравоохранения.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 декабря 2021 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







