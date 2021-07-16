В "Черной вдове" должен был появиться Тони Старк

Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего был участником событий фильма "Черная вдова" в одном из ранних вариантов сценария.

Об этом изданию Comicbook сообщил сценарист картины Эрик Пирсон. По его словам, первоначально планировалось начать ленту со сцены прощания Железного человека и Наташи Романофф из концовки ленты "Первый мститель: Противостояние".

Пирсон при этом уточняет, что для этого собирались использовать старые кадры - для того, чтобы подчеркнуть, когда хронологически происходят сольные приключения героини Скарлетт Йоханссон.

Премьера "Черной вдовы" состоялась 8 июля, а этот же автор сценария уже успел извиниться за невнятную сцену после титров.