Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров

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Кинокартина "Черная вдова", бьющая пандемийные рекорды по сборам, не лишена, как и многие другие фильмы Marvel, сцены после титров.

В ней героиня Флоренс Пью возле могилы Наташи Романофф встречается с Валентиной Аллегрой де Фонтейн (преждевременный дебют которой состоялся в сериале "Сокол и Зимний солдат"). Загадочная женщина дает новой носительнице звания Черной (или Белой?) Вдовы задание на ликвидацию следующей цели, показывая фото старины Клинта Бартона, добавляя, что именно Соколиный глаз стал причиной гибели ее названной сестры.

Аудиторию, судя по обсуждениям на форумах и тематических сайтах, такой сюжетный поворот ввел в ступор, потому что выглядит он по меньшей мере странным.

Журнал The Hollywood Reporter обратился за разъяснениями к сценаристу картины Эрику Пирсону.

Он в шутку извинился за этот эпизод и поспешил свалить всю вину на руководство студии. По его словам, решение именно так закончить киноленту было продиктовано ему начальством свыше и он ничего не мог с этим поделать: "Что-то происходит! У меня нет на это ответа. Я помню, как писал это и чувствовал себя очень виноватым. Надеюсь, что сценаристы, которым предстоит работать над продолжением, справятся с тем, что я наделал".

В комиксах Валентина Аллегра де Фонтейн собирала команду "Громовержцы" - эдакий "Отряд самоубийц", только от Marvel. Из вероятных участников она уже завербовала СШАгента Джона Уокера и, возможно, барона Земо. Также среди потенциальных кандидатов могут быть Каратель, Призрачный гонщик, Призрак из фильма "Человек-муравей и Оса", Таскмастер (или какая-то его более вменяемая версия, нежели та, что появилась в "Черной вдове") и даже Дэдпул.

При всем внушительном потенциале подобного объединения, ждать скорого анонса не стоит - даже не у всех проектов четвертой фазы пока есть даты релизов, а график уже расписан до 2023 года.