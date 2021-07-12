"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам

Как и предсказывалось, "Чёрная вдова" обошла "Форсаж 9", установив пандемийный рекорд по домашним сборам в первый уикэнд.

Как сообщает Variety, касса фильма о Наташе Романовой в свой первый уикэнд составила 80 миллионов долларов (девятый "Форсаж" на старте дома собрал "всего" 70). И это только в кинотеатрах. А есть ещё 60 миллионов, которые марвеловский кинокомикс заработал на платформе Disney+, где его можно купить за 30 долларов.

Фильм, вышедший ещё в 46 странах, заработал за границей дополнительных 78 миллионов в первые выходные. Вместе с домашним заработком сумма составила 158 миллионов. А если считать с деньгами, которые принесла платформа Disney+ (там можно купить фильм за 30 долларов), получается 218 миллионов. И это ещё "Вдова" в России вышла неделей позже, а в Китае не вышла до сих пор (даже датой премьеры там пока не обзавелась), а ведь в многолюдной Поднебесной публика Marvel любит и ценит.

Наша рецензия на "Чёрную вдову" - здесь.