Новости

В экранизации The Last of Us сыграет актер, озвучивавший игру 13:33
Умерла актриса из "Туч над Борском" Наталья Антонова 13:03
Умер советский и канадский режиссер Григорий Зискин 12:40
В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас 11:49
Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" 11:22

В Москве началось прощание с бывшим мужем Аллы Пугачевой Стефановичем

Новости
    16.07.2021, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В Центральном доме кинематографистов в Москве началось прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем, скончавшимся 13 июля на 77-м году жизни, как предполагается, от последствий заражения коронавирусом.

Как передает РИА Новости, проститься с кинематографистом пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. В холле Дома кино установлен портрет режиссера в окружении многочисленных венков.

Александр Стефанович родился в 1944 году в Ленинграде. С 1970-го - режиссер "Мосфильма". Дебют в игровом кино - драма "Вид на жительство". Далее - сатирическая комедия с Папановым и Куравлёвым "Душа", "Начни сначала" с Макаревичем, "Барды", "Кураж".

Считается, что Стефанович является создателем "классического" сценического образа Аллы Пугачевой, на которой был женат вторым браком 1977 по 1981 год.

Новости

Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля 09:51
Николай Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия 00:32
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 15.07.2021
Стало известно место похорон Петра Мамонова 15.07.2021
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ turetsky_choir
От COVID умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев 15.07.2021
Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 15.07.2021
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ JePMelville
Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни 15.07.2021
Умер Петр Мамонов 15.07.2021
Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа от COVID 15.07.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ holdengraber
Умер французский актер, режиссер и художник Кристиан Болтански 15.07.2021