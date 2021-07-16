В Москве началось прощание с бывшим мужем Аллы Пугачевой Стефановичем

В Центральном доме кинематографистов в Москве началось прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем, скончавшимся 13 июля на 77-м году жизни, как предполагается, от последствий заражения коронавирусом.

Как передает РИА Новости, проститься с кинематографистом пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. В холле Дома кино установлен портрет режиссера в окружении многочисленных венков.

Александр Стефанович родился в 1944 году в Ленинграде. С 1970-го - режиссер "Мосфильма". Дебют в игровом кино - драма "Вид на жительство". Далее - сатирическая комедия с Папановым и Куравлёвым "Душа", "Начни сначала" с Макаревичем, "Барды", "Кураж".

Считается, что Стефанович является создателем "классического" сценического образа Аллы Пугачевой, на которой был женат вторым браком 1977 по 1981 год.