В Совфеде предложили выделить для электросамокатов отдельные полосы

При проектировании велодорожек стоит предусмотреть создание отдельных полос для средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

"В тех местах, где строительство велодорожек только планируется, по возможности следовало бы предусматривать еще одну полосу для "скоростного" транспорта, виды которого будут со временем меняться, но скорость этого транспорта будет так же велика", - заявил ТАСС Васильев, который курирует в Совфеде вопросы транспорта и дорожной сети.

По мнению сенатора, если выделить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 километров в час, в остальных случаях скорость движения электросамокатов по городу следует ограничить 15 километрами в час.

Васильев отметил, что необходимо внести поправки в законодательство, которое ограничивает скоростной режим для средств индивидуальной мобильности, поскольку уже построенные велодорожки не получится быстро реконструировать. "Далеко не везде можно будет расширить новые дорожки как минимум на две полосы, не нарушив при этом ландшафтные особенности территорий и проходимость автомобильных дорог", - пояснил он, добавив, что автодороги, дополнительные дорожки и тротуары надо рассматривать как единое целое.

Ранее депутат Госдумы Ирина Белых заявила, что возросшая популярность электросамокатов требует жесткого законодательного регулирования их использования с учетом соблюдения прав всех участников дорожного движения. Меры необходимо принять в связи с большим ростом количества ДТП с их участием, в том числе со смертельным исходом.

В Москве уже создали так называемые медленные зоны, где на прокатных электросамокатах нельзя разогнаться больше определенной скорости - 10-15 километров в час.