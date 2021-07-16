Врачи рассказали о состоянии госпитализированного президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару, госпитализированный 14 июля с болями в животе, еще несколько дней будет находиться в больнице. Состояние политика улучшается, было принято решение удалить назогастральный зонд, заявили врачи.

Болсонару в прямом эфире телеканала Critica рассказал, что чувствует себя значительно лучше благодаря назначенному "консервативному лечению". Хирургическое вмешательство, скорее всего, не потребуется.

Ранее президенту диагностировали непроходимость кишечника. Глава государства обратился за помощью к медикам из-за икоты, которая не прекращалась почти две недели, напоминает ТАСС.