Изменен порядок пересечения белорусской границы

Новые правила, утвержденные правительством Беларуси, расширяют перечень лиц, которым разрешается пересекать с 17 июля белорусскую границу в период пандемии COVID-19. Одновременно уменьшен и срок самоизоляции при въезде в страну, уточнили в погранкомитете РБ.

С наступившей субботы уменьшается срок самоизоляции с 10 до 7 дней, сообщают новостные порталы. Предусмотрено также освобождение прибывших от самоизоляции при наличии сертификата о курсе вакцинации, и возможность представления ПЦР-теста в системе "Путешествую без COVID-19". Кроме того, как уже информировал "СОЮЗ", иностранцам разрешен безвизовый въезд на пять дней для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Правительственным распоряжением допускается и выезд за границу белорусских граждан к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное (не чаще одного раза в шесть месяцев).

Впредь иностранные граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, получили право выезжать в страну своего гражданства, но не чаще одного раза в шесть месяцев. Разрешен и выезд гражданам РБ, иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, и гражданам России на территорию Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

Что касается более подробной информации о порядке пересечения белорусской границы в условиях COVID-19, то она размещена в специальном разделе ведомственного интернет-портала, пояснили в ГПК.