МВД внедрит систему "Паутина" по всей России до конца этого года

МВД планирует до конца этого года внедрить систему "Паутина" в своих подразделениях по всей России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр министерства.

Сервис "Паутина" предназначен для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, в том числе выявления похищенных или угнанных автомобилей, а также транспортных средств, скрывшихся с мест ДТП. Благодаря этой системе подразделения Госавтоинспекций смогут автоматизировать свою деятельность по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

"Паутина" уже работает в Центральном федеральном округе России. Как ранее сообщала "РГ", система получает информацию со всех камер наружного наблюдения. Она распознает марку автомобиля, может отыскать машину лишь по части номера, причем проверяет по федеральным базам все типы регистрационных знаков, в том числе иностранные. "Паутина" также способна вычислять движение автомашин-"двойников" на территории страны.