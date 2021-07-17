О чем не напишут в мануалах. Как продлить жизнь "автомату"

Автоматические трансмиссии современных автомобилей обладают достаточно высоким ресурсом, поэтому именно эту коробку передач знающие владельцы предпочитают преселективным роботам и вариаторам, если рассчитывают эксплуатировать автомобиль в сложных условиях. И тем не менее, чтобы "автомат" долго служил верой и правдой, следует придерживаться ряда правил, о которых могут и не написать в мануалах.

Выработайте привычку не парковать ваш автомобиль с "автоматом" на крутом склоне. В противном случае масляное голодание при запуске мотора грозит не только трущимся частям силового агрегата, но и механизму коробки передач. Ведь трансмиссионная жидкость в таком случае будет плохо подводиться к заборнику насоса коробки.

Кроме того, если вы по ряду причин паркуетесь на уклоне, не забывайте сначала ставить машину на ручник, а потом на "паркинг". В противном случае повышенная нагрузка будет идти на вспомогательное "коромысло" или "собачку" "автомата".

Речь о крупнозубой шестерне, которая блокирует выходной вал АКП и не позволяет колесам вращаться. При парковке автомобиля на склоне на этот маленький "язычок" приходится повышенная нагрузка, и если практиковать парковку на уклонах месяцами, шестерня, шип и механический привод блокировки могут деформироваться. А значит как минимум не исключены трудности с включением и отключением режима Parking даже на ровной поверхности.

Многие, к сожалению, не в курсе, что автоматическую коробку, так же, как и силовой агрегат, необходимо прогреть перед началом движения, особенно в холодные сезоны. В противном случае смазка с началом движения останется слишком густой, и это серьезно повысит нагрузку на целый ряд узлов трансмиссии. В результате работы "на холодную" будут страдать масляный насос, соленоиды и лопатки гидротрансформатора.

К слову, для того, чтобы снять чрезмерные нагрузки на автоматическую коробку, достаточно прогрева (работы двигателя на холостых оборотах) в течение пяти - десяти минут. Если же вы хотите ускорить этот процесс, переведите селектор трансмиссии в Drive и удерживайте ногу на тормозе. А вот повышать обороты нажатием газа при этом не рекомендуется, поскольку такая метода не полезна для гидротрансформатора. Так нагрузки на лопатки повышаются в несколько раз, а масло между тем еще не разогрелось до рабочей температуры.

Не стоит также использовать метод раскачки при длительной пробуксовке. Дело в том, что при долгом пробуксовывании, например, во время езды по бездорожью, температура смазочного вещества в АКП резко поднимается вплоть до его закипания. Это чревато разрушением фрикционных дисков, вынужденных работать в жестком контакте.

Что касается метода раскачки для автомобилей с АКП, в этом случае водителю приходится активно работать селектором коробки, попеременно включая "Драйв" и "Реверс", существенно увеличивается нагрузка на узлы АКП. Поэтому если вы все же используете прием раскачки для выезда, например, из занесенной снегом парковки, старайтесь переходите из режимов D и R и наоборот через торможение, обеспечивая паузу между переключениями.

Категорически не следует также запускать двигатель автомобилей с АКП с буксира или с "толкача", предварительно разогнав автомобиль с селектором в положении N. Включив после такой "подготовки" режим D, вы можете запросто приговорить автоматическую коробку. Дело в том, что первичный вал в этот момент не вращается, и насос еще не создал необходимое давление масла. Поэтому не известно, как именно включатся саленоиды и какие фрикционы сработают.

Наконец, не следует нарушать также и известные правила буксировки машин с АКП. Поскольку при такой буксировке масляный насос неисправной машины не будет работать, смазки трущихся элементов трансмиссии также происходить не будет. А значит, что вращающиеся узлы в конце концов перегреются, и их заклинит. В случае крайней необходимости можно решиться на буксировку, следуя правилу 30 на 30 - держим скорость 30 км/ч и не буксируем дальше, чем на 30 км.