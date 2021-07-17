Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол"

Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" в период пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты. Об этом рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Он отметил, что в сертификации безопасного туризма никаких изменений не произошло, а специалисты министерства культуры и туризма Турции регулярно проверяют отели. "Если выявляются нарушения, то гостиницу ждет штраф. А если в ней продолжают упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то такое гостиничное предприятие может быть закрыто", - приводит пояснения эксперта РИА Новости.

На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты, отметил Сурури Чорабатыр. Напомним, регулярные и чартерные рейсы из России в Турцию выполняются с 22 июня. На сегодняшний день самолеты вылетают из 45 международных аэропортов страны, в том числе из Воронежа, Нальчика, Барнаула, Сочи, Волгограда, Тюмени, Краснодара, Белгорода, Южно-Сахалинска, Калуги, Саратова и Оренбурга.