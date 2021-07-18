Борис Джонсон снова уйдет на карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак будут самоизолированы после контакта с больным COVID-19. Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье заявили в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит.

Известно, что Джонсон и Сунак контактировали с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения королевства Саджидом Джавидом.

Как результат, глава правительства и руководитель минфина будут вынуждены полностью, а не частично, как это предполагалось ранее, соблюдать карантин. При этом изначально Джонсон, ранее переболевший COVID-19, находившийся на карантине, а впоследствии вакцинировавшийся, намеревался воспользоваться пилотной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая анализы на COVID-19.