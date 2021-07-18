Как мошенники используют выплаты на школьников для обмана

О новых мерах поддержки сообщил президент Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию. Речь идет о более чем 20 миллионах ребят. Заявления на получение таких субсидий на портале госуслуг или в отделении ПФР подали с 15 июля уже более восьми миллионов семей.

И тут же в разы возросла активность кибермошенников. Так, по мнению директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, в июле уже выявлено 170 фейковых сайтов, которые специализируются как на получении денежной компенсации от государства, так и на новых выплатах семьям с детьми школьного возраста - в частности. Кстати, наибольший всплеск подобной активности наблюдался в марте - тогда было выявлено 87 фейковых сайтов.

Вообще же зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что Россия оказалась в лидерах по телефонному и кибермошенничеству, и ситуация приобретает характер национального бедствия.

Эксперты подсчитали, что кибермошенники совершают около ста тысяч звонков в день. Девять из десяти владельцев мобильных телефонов сталкивались с обманщиками, а каждый десятый звонок российскому абоненту поступает от преступников. Сейчас действуют около 150-170 мошеннических кол-центров, в каждом из которых по 30-40 таких "обзвонщиков". Мошенники пытаются использовать любые выплаты от государства и уже проводят новую атаку на россиян. Специалисты в юридических службах банков, местных администрациях и полиции готовятся к наплыву звонков от граждан для консультаций по выплатам на школьников.

Как же в этот раз действуют аферисты? Эксперты рассказывают, что мошенники сначала стараются вызвать у абонента интерес и доверие и, как обычно, запускают "страшилку". Они показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают "точную" сумму выплат, мол, существует лимит, денег может на всех и не хватить. И предлагают связаться с юристом фейковой организации, который поможет начислить выплату.

А затем может произойти воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Или же жертву попросят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами. Сумма комиссии и данные карты уйдут мошенникам, а выплата на школьника так и не придет.

Впрочем, мошенники обманывают не только доверчивых граждан, но и государство, когда пытаются получить выплаты в отсутствие законных оснований.