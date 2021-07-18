Отзывы о Hyundai Tucson: откуда такая любовь к средненькой машине

Лукавый красавчик

Большая часть владельцев покупала автомобиль новым в автосалоне, что понятно - Tucson III появился только в 2015 году, так что многие кроссоверы до сих пор в одних руках.

Предсказуемый факт - большинство покупателей повелись на три корейских добродетели: эффектная внешность, которая особенно выигрышно смотрелась на фоне специфического предшественника, соотношение цены и комплектации, благодаря которой Tucson позволял сэкономить до полумиллиона рублей на фоне европейских конкурентов и, конечно же, фирменная корейская пятилетняя гарантия, обещавшая долгую и спокойную совместную жизнь. Последний фактор и стал одним из главных разочарований для владельцев, хотя и не для всех.

По описаниям у машины оказалось масса детских болезней. Бракованный электроусилитель докучал стуками буквально через несколько тысяч км после покупки, слаба на наших ухабах оказалась подвеска, что было понятно даже на премьерных тестах: журналисты отмечали излишнюю жесткость при проезде ухабов, а уже владельцы позже меняли амортизаторы, шаровые, ступицы и отдельные сайлентблоки буквально на 30-50 тыс.км пробега.

Любители активно использовать полный привод радовались не сильно дольше: после 70 тыс.км, особенно на версиях с моментным дизельным двигателем, нужно следить за состоянием муфты Tucson - шлицевые соединения подвержены коррозии и быстрой выработке. К 100 тыс. км есть все шансы остаться с моноприводом.

К чести корейской компании львиная доля возникающих проблем решалась по гарантии, но только до определенного периода. И тут оказалось, что многие владельцы Hyundai очень удивились, когда узнали, что полное гарантийное обслуживание машины на самом деле составляет как и у всех - 3 года, а дополнительные "+2" даются только на блок двигателя и коробки передач.

Практичный бюджетник

Фото: Пресс-служба Hyundai

Hyundai Tucson - средний в иерархии кроссовер корейской марки - всегда дистанцировался от стартовых моделей вроде Solaris и Creta. В салонах покупателя довольно быстро убеждали, что немного добавив, он покупает совершенно другой по уровню автомобиль. Правдой это оказалось лишь отчасти, и многие владельцы в своих отзывах это признают.

Интерьер Tucson очень хорош по эргономике, приятен на вид и местами на ощупь, а также функционален - многие в восторге от количества опций. Но, увы, по качеству исполнения убранство недалеко ушло от той же Creta.

Владельцы отмечают, что пластик на дверях и нижнем уровне салона дешевые, ткань кресел довольно быстро протирается, так же как и рисунки на кнопках. Сверчки и скрипы - частые гости в салоне Tucson. Не справляется с задачей климат-контроль, допуская запотевание стекол. Есть претензии к работе штатной мультимедийной системы, которая по некоторым аспектам не отличается современностью. Повсеместно владельцы жалуются на слабую шумоизоляцию.

Отдельная категория хозяев с таким бюджетным подходом корейцев не соглашается и принимается доделывать машину самостоятельно: по новой проклеивает герметиком вибрирующие пластики в салоне, устанавливает газовые упоры капота, добавляет шумоизоляцию, сетки, защиты, пленки и прочее.

Все равно любим, и вот почему

Несмотря на все вышеописанное Hyundai Tucson - одна из самых удачных моделей марки, владельцы которой не стесняются осыпать ее комплиментами. Откуда такая любовь к откровенно средненькой по характеристикам машине? Это тоже стало быстро понятно из тех же отзывов.

Самая частая похвала - крутой дизайн и куча опций за адекватную цену. Все технические недостатки "по сырости" Hyundai честно отработал гарантией, а потому первым владельцам машину чинили хоть и регулярно, зато бесплатно, а вторым достался уже отремонтированный и относительно свежий автомобиль. В итоге корейцы, не жадничая, осыпали клиентов "плюшками" и тут же получали благодарную публику.